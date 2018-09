Britse politie beschuldigt twee Russen van vergiftiging ex-spion Skripal: "Novitsjok gevonden in hun hotelkamer" kg

05 september 2018

12u40

Bron: Belga, ANP 0 De Britse politie heeft een aanhoudingsbevel gelanceerd tegen twee Russen in de zaak van de vergiftiging van de voormalige Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia. Het gaat om Aleksander Petrov en Ruslan Boshirov.

Justitie zegt voldoende bewijs te hebben tegen de twee Russen van wie de namen woensdag werden bekendgemaakt. De twee bevinden zich in Rusland en zijn door de Britten in staat van beschuldiging gesteld voor poging tot moord op de vader en dochter.



Volgens de chef van de Britse antiterreurpolitie kwamen de Russen waarschijnlijk onder valse namen op 2 maart naar Groot-Brittannië en reisden zij op 4 maart terug naar Rusland. De Skripals werden op zondag 4 maart bewusteloos aangetroffen bij een winkelcentrum in Salisbury.

Novitsjok in hotelkamer

Volgens de antiterreurpolitie zijn in de hotelkamer van de Russen sporen ontdekt van het middel novitsjok, een chemische verbinding die dateert uit het Sovjet-tijdperk. De twee zijn rond de veertig jaar oud en hadden authentieke Russische paspoorten bij zich.



Londen heeft Rusland al eerder beschuldigd van betrokkenheid bij de moordaanslag. Moskou heeft dat steeds ontkend. Er is een Europees arrestatiebevel voor de twee Russen uitgegaan. Groot-Brittannië gaat niet om uitlevering vragen omdat de Russische wet uitlevering van onderdanen niet toestaat.