Britse politie beschouwt mesaanval als terreurdaad NLA

17 maart 2019

20u02

Bron: Belga 0 De Britse politie heeft de mesaanval van gisterenavond in het graafschap Surrey als een terreurdaad ingeschaald. Dat meldt de Londense politie.

Even voor 22.30 uur was de politie van Surrey gealarmeerd dat iemand met een baseballbat en een mes zich verdacht gedroeg op een straat in de plaats Stanwell nabij de Londense luchthaven Heathrow. Hij zou bovendien racistische uitlatingen hebben geroepen.

De vijftigjarige man is wegens poging tot moord en ordeverstoring vanuit een racistisch motief gearresteerd.

"Hoewel het onderzoek nog maar is begonnen, draagt het het kenmerk van rechts-extremistische terreurdaad", zei Neil Basu, het hoofd van de terreurbestrijdingsdienst van Scotland Yard.