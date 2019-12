Britse politie arresteert vijf verdachten voor terrorisme in drie verschillende steden HLA

30 december 2019

15u46

Bron: Belga, Sky News 0 Bij raids in Londen, Manchester en Peterborough heeft de Britse politie maandagmorgen vijf mannen gearresteerd op verdenking van terrorisme. Dit heeft Sky News op gezag van The Metropolitan Police gemeld.

In Manchester werd een 21-jarige gearresteerd op verdenking van het bevelen en voorbereiden van of aanzetten tot een terreurdaad. Dezelfde verdenking geldt voor een 19-jarige in Peterborough, en een 23-jarige en 22-jarige in het noorden van Londen. Nog in Peterborough wordt een man van 19 jaar verdacht van het aanzetten tot terreur.

In de drie steden zijn er ook huiszoekingen. Het gaat om een vooraf geplande operatie. De arrestaties zouden niets te maken hebben met de aanslag op de London Bridge eind november. De gearresteerde mannen zouden evenmin plannen gehad hebben voor een aanslag tijdens de komende oudejaarsnacht, meldt de Britse politie.