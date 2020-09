Britse politie arresteert verdachte steekpartij Birmingham AW

07 september 2020

08u47

Bron: Belga 0 Er is een verdachte gearresteerd in verband met de steekpartij in de Engelse stad Birmingham, zo heeft de politie van de West Midlands maandag meegedeeld. Het gaat om een 27-jarige man die in Selly Oak omstreeks 5 uur Belgische tijd is opgepakt.

De politie heeft naar eigen zeggen bewakingscamera’s en tips van de bevolking gebruikt om dit resultaat te bereiken.



De steekpartij kostte het leven aan een 23-jarige man. Zeven andere mensen liepen al of niet zware verwondingen op.



De steekpartijen vonden plaats op vier verschillende plaatsen in het stadscentrum. Steve Graham, hoofd van de politie van Birmingham, voegde er nog aan toe dat er geen enkele aanwijzing is voor een terreurdaad. Hij had het over “willekeurig” gekozen slachtoffers. “We vermoeden dat de incidenten (...) aan elkaar gelinkt zijn en doen er alles aan om te vinden wie verantwoordelijk was”, zei hij. De incidenten gebeurden tussen 00.30 uur en 2.20 uur lokale tijd (01.30 uur en 3.20 uur Belgische tijd).