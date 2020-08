Britse politie arresteert twee terreurverdachten op Londense luchthaven

ES

31 augustus 2020

12u15

Bron: Belga

0

De Britse politie heeft zondag twee terreurverdachten opgepakt op de luchthaven van Stansted in Londen. De twee mannen zaten op een Ryanair-vlucht die was opgestegen in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen.