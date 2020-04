Britse politie arresteert man die vanop balkon in het wilde weg schiet HR

22 april 2020

12u54

Bron: Reuters 4 Buitenland In de Britse stad Chatham heeft de politie vanmorgen een man opgepakt die vanop de hoogste verdieping van een flatgebouw, zwaaiend met vuurwapens, in verschillende richtingen schoot.



De feiten gebeurden vanmorgen in Chatham, een stad met 70.000 inwoners in het graafschap Kent, tussen de kuststad Dover en de hoofdstad Londen. Volgens de politie meldden voorbijgangers dat ze een gewapende man zagen staan op een balkon, op de hoogste verdieping van een flatgebouw.

Op videobeelden is te zien hoe de man in het wilde weg schiet, terwijl de politie ter plaatse komt. Ook een politiehelikopter werd ingezet. De man, een dertiger, kon gearresteerd worden.



De politie vond in de flat onder meer verschillende nepwapens, meldt persbureau Reuters. Er is geen melding van gewonden bij het incident.

