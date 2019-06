Britse politica: “Wetenschap vindt ooit antwoord op homoseksualiteit” Redactie

03 juni 2019

13u30

Bron: SKY, AP 5 De Britse politica Ann Widdecombe (71) van de Brexit Party deed enkele straffe uitspraken over homoseksualiteit in het ochtendprogramma van de Britse zender SKY. Volgens haar zou de wetenschap in de toekomst een antwoord vinden op homoseksualiteit. De uitspraken lokten al heel wat reacties uit van andere politici.

“Er was een tijd waarin men dacht dat het onmogelijk was om als man een vrouw te worden en omgekeerd. En het is niet omdat we nu denken dat het onmogelijk is om van geaardheid te veranderen dat de wetenschap daar in de toekomst geen oplossing voor kan vinden.” Met deze uitspraak zorgde Ann Widdecombe al voor heel wat commotie.

In 2012 kwam Widdecombe al eens in opspraak nadat ze de ‘Gay Conversion Therapy’ verdedigde. Widdecombe kwam op voor Lesley Pilkington, een vertrouwenspersoon die een homoseksuele man wilde overtuigen dat hij heteroseksueel was. In een column van de Daily Express schreef ze toen het volgende: “Iedereen kan overal mee geholpen worden, behalve homoseksuelen die geen homoseksuelen willen zijn”. Widdecombe stemde tegen de wet inzake gelijkheid, adoptie van hetzelfde geslacht, burgerlijke partnerschappen en voor een verbod op de “promotie” van homoseksualiteit op scholen.

LGBT-maand

In juni viert de LGBT-gemeenschap op verschillende manieren. Het is naast het feesten ook een manier van vredevol protest en mensen bewust maken van de problemen waarmee de gemeenschap moet afrekenen. De uitspraak deed dus heel wat stof opwaaien op sociale media werden haar uitspraken veroordeeld.

Voormalig lid van de Conservative Party Nick Boles reageerde fel op de uitspraak: “Als de wetenschap maar een antwoord kon geven op de giftige onverdraagzaamheid van Ann Widdecombe.” Maar ook op de sociale media wordt Widdecombe niet gespaard.

We don’t need a cure for love. #LoveWins 🏳‍🌈 #AnnWiddecombe #Ridge Justine Greening(@ JustineGreening) link

#AnnWiddecombe you are a disgrace and it is a shame you have recently been elected as a MEP Giving oxygen to your warped views



Wish that there was a cure for people like you. People who spread hatred and bigotry have no place in our progressive society.https://t.co/CPK0dk3CkP (((Dawn Butler MP)))(@ DawnButlerBrent) link

In an incredible breakthrough, scientists reveal the first cure for heterosexuality. Just stare at this image of #AnnWiddecombe for 10 minutes a day for a month. pic.twitter.com/a0vK1YasjR HomeopathySucks!(@ brownbagpanty) link

If you voted Brexit and are surprised and appalled by Ann Widdecombe’s recent views on homosexuality, you’re an idiot for not doing your research before voting. She’s always been a racist, homophobic, rectal prolapse looking prick. #AnnWiddecombe DanBoy(@ danboy) link