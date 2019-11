Britse politica doet de wenkbrauwen fronsen met verschijning in pikant reclamespotje voor Belgisch casino ttr

16 november 2019

16 november 2019

De Britse politica Claire Malcomson, die lid is van de Liberaal-Democraten, krijgt heel wat reacties op haar acteerprestaties in een pikant reclamefilmpje voor een Belgisch casino. Dat berichten Britse media vandaag. In het spotje is Malcomson in een latex pakje en netkousen te zien terwijl ze een zweep vasthoudt. "Er is niets pikants aan", reageerde Malcomson die de ophef rond haar rol niet begrijpt. "Als je in een liberale maatschappij zoiets al niet meer kan doen", klinkt het.

De Liberaal-Democraten moesten op zoek naar een vervanger voor Tim Walker, die verrassend genoeg deze week zijn vertrek aankondigde. Al snel dook Claire Malcomson op als kandidaat om Walker te vervangen. De politica kreeg niet alleen om deze reden de laatste dagen heel wat media-aandacht. De Britse pers ontdekte dat de vrouw eerder te zien was in een pikant reclamefilmpje voor een Belgisch casino.

In de reclamespot, die al dateert van 2014, is te zien hoe Malcomson met een fictieve partner op restaurant zit. Een serveerster, die overduidelijk een oogje heeft op de man, geeft haar telefoonnummer. Malcomson reageert verontwaardigd, waarna het telefoonnummer wordt weggegooid. De volgende scène speelt zich af in de slaapkamer van het koppel. Malcomson, gehuld in een latex pakje en netkousen, slaat met haar zweep tegen het bed terwijl ze haar partner doordringend aankijkt.

Volgens de Britse politica is “er niets pikants” aan haar verschijning in het filmpje. “Ik ben volledig aangekleed. Als je in een liberale maatschappij zoiets al niet meer kan doen… Het is bedoeld als grapje”, aldus Malcomson. De alleenstaande moeder van vier kinderen zei desondanks dat ze niet opnieuw in een gelijkaardig reclamespotje zou acteren, omdat dit haar geloofwaardigheid als politica kan schaden.