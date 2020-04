Britse pedofiel had ‘een van de meest gruwelijke collecties beelden’ ooit Caspar Naber

21 april 2020

14u10 0 Een parttime dj die fantaseerde over het verkrachten en vermoorden van een kind is in het Verenigd Koninkrijk veroordeeld voor het maken en tonen van beelden van seksueel misbruik van kinderen. De Britse National Crime Agency (NCA) spreekt van ‘ enkele van de ergste beelden’ die onderzoekers van de misdaadbestrijdingsorganisatie ooit hebben gezien.

Haitch Macklin (38) werd vorige woensdag in Manchester veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 maanden voor het maken en tonen van de kindermisbruikbeelden. Die waren volgens de NCA te zien in een ‘afschuwelijke’ catalogus waartoe hij geïnteresseerden tegen betaling toegang verschafte. Dat deed Macklin vanuit zijn woning in Salford nabij Manchester via versleutelde app-berichten.



Maicklin bekende volgens de misdaadbestrijdingsorganisatie drie keer ‘onzedelijke afbeeldingen’ van kinderen te hebben gemaakt en die tweemaal te hebben laten zien aan anderen. Zijn collectie bevatte video’s van seksuele martelingen van baby’s en peuters; Macklin uitte daarnaast de wens om zogenoemde ‘snuf movies’ te kopen met beelden van echte moorden. Ook vertelde de dertiger een gelijkgestemde dat hij iemand wilde vermoorden en filmen, meldt de NCA in een persbericht op Twitter.



Macklin, geboren als David Bradley en voorheen bekend als Haitch Bradley, adverteerde in verschillende chatrooms. In zijn advertenties verklaarde hij een pedofiel te zijn en sloot hij steevast af met ‘NO MORALS !!!!’ (geen moraal). In december 2018 adverteerde Macklin in een onlinechatroom onder de naam ‘UK Perv’ en bood hij via een server toegang aan tot beeldmateriaal voor een maandelijks abonnement van 10 pond (11,50 euro).

Wij weten dat er een direct verband bestaat tussen daders die naar misbruikbeelden kijken en nog zwaardere feiten plegen Hazel Stewart

Reëel gevaar

De dertiger vormde volgens de NCA een zeer reëel gevaar voor kinderen. “Hij bekeek en profiteerde niet alleen van onzedelijke beelden van kinderen, maar koesterde ook gedachten over verkrachting en moord. Wij weten dat er een direct verband bestaat tussen daders die naar misbruikbeelden kijken en nog zwaardere feiten plegen”, zegt operatiemanager Hazel Stewart.

Het NCA-team dat het beeldmateriaal van Macklin bekeek, reageerde volgens hem geschokt. “De inhoud van de catalogus was een van de meest gruwelijke en verontrustende die ze in vele jaren zagen tijdens het onderzoeken van seksueel misbruik van kinderen.”

De veroordeling van Macklin komt op een moment dat kinderen volgens de Britse misdaadbestrijdingsorganisatie door de coronacrisis een groter risico lopen op contact met online-misbruikers. Die proberen te profiteren van het feit dat meer jongeren en kinderen thuis zijn en op internet zitten. De NCA heeft het zoeken naar risicovolle online-overtreders daarom opgeschroefd om ervoor te zorgen dat ze worden gearresteerd en dat kinderen worden beschermd.