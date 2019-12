Britse patrouilleboten pikken 69 migranten, onder hen tien kinderen, op in Kanaal HLA

18 december 2019

08u15

Bron: Belga 3 Britse patrouilleboten hebben gisterenochtend 69 migranten opgepikt, onder wie tien kinderen, toen ze het Kanaal probeerden over te steken. Dat melden Britse media.

De Britse 'Border Force' onderschepte vijf boten. De 69 migranten zeiden uit Iran, Irak en Oezbekistan te komen, aldus de Britse autoriteiten, geciteerd door het Britse agentschap Press Association (PA). “Zij die het Kanaal proberen over te steken in kleine boten, brengen hun leven in groot gevaar. De meedogenloze criminelen die oversteken mogelijk maken, trekken zich niets aan van dat levensgevaar”, aldus een anonieme woordvoerder van de bevoegde ministeriële afdeling aan PA.

De woordvoerder zei dat de Britse douane nauw samenwerkt met Frankrijk om “deze gevaarlijke en illegale activiteit aan te pakken”. Op de Franse stranden zijn de patrouilles verdubbeld.

Vorige maand werden 86 migranten onderschept toen ze in verschillende kleine boten het Kanaal probeerden over te steken richting Groot-Brittannië.

