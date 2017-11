Britse partijleiders eens over procedure in seksschandalen IVI

Bron: Belga 0 Photo News De Britse partijleiders zijn het eens over een gemeenschappelijke klachtenprocedure voor slachtoffers van seksueel geweld. De leiders van de belangrijkste partijen in het Britse parlement zijn het eens geworden over een gemeenschappelijke klachtenprocedure voor slachtoffers van seksuele aanrandingen. Dat deelde de Britse premier Theresa May mee na een bijeenkomst met de leiders van de oppositiepartijen.

Naast telefonisch advies moeten slachtoffers van seksueel geweld in de toekomst ook de mogelijkheid krijgen rechtstreeks met een gesprekspartner in contact te komen. Meer bijzonderheden over de geplande maatregelen werden niet gegeven.

Schandalen

Het Brits parlement wordt al weken door schandalen over seksuele intimidatie geteisterd. Bijna dagelijks worden nieuwe beschuldigingen tegen politici van verschillende partijen geuit. Het gaat van seksistische opmerkingen tot verkrachting.

Defensieminister Michael Fallon stapte vorige week al op. Vrouwen hadden hem beticht van "walgelijke" opmerkingen en aanrandingen. Vicepremier Damian Green staat eveneens in de focus van het schandaal en moet maandag nog in de marge van een intern regeringsonderzoek gehoord worden.

Een ex-politieagent had gezegd dat op een van Greens computers in het parlement in 2008 "extreme pornografie" werd aangetroffen. Bovendien had een journaliste de kabinetschef beschuldigd haar betast en haar een onzedig bericht gestuurd te hebben. De 61-jarige politicus ontkent alles.