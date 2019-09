Britse parlementsleden willen brexit-deal Theresa May heropvissen samen met nieuw referendum TT

11 september 2019

11u07

Bron: The Guardian 0 E en groep Britse parlementsleden werkt aan een plan waarbij de verguisde brexit-deal van voormalig premier Theresa May van onder het stof wordt gehaald en opnieuw ter stemming kan worden voorgelegd in het Lagerhuis. Als er aan die deal ook een nieuw referendum wordt gekoppeld zodat ook het Britse volk er zich over kan uitspreken, zou er mogelijk een meerderheid voor bestaan, denken ze.

De Britse oppositie, die nu in de meerderheid is sinds een twintigtal Conservatieven uit hun partij zijn gezet, zoekt nog altijd naar uitwegen om een brexit zonder akkoord op 31 oktober te vermijden. Ze vrezen dat premier Boris Johnson de wet die hem verplicht uitstel te vragen bij gebrek aan een akkoord op de Europese top van 17 en 18 oktober, naast zich neer zal leggen.

Een van de opties die onderzocht worden is om het akkoord dat ex-premier Theresa May met de EU sloot, opnieuw boven te halen, schrijft The Guardian vandaag. Het akkoord werd dit voorjaar drie keer weggestemd en daarna herwerkt samen met de oppositie. Het geraakte echter nooit meer door het Lagerhuis en May werd vervangen door Johnson.

Oppositieleden van Labour, de Liberale Democraten en de Schotse nationalisten, maar ook een groep Conservatieven en ex-Conservatieven, zouden zich er nu wel achter kunnen scharen. Voorwaarde is wel dat er dan een tweede referendum aan verbonden wordt, zodat na het parlement ook het Britse volk zich er over kan uitspreken.

Bedoeling zou zijn de deal in het parlement voor te leggen na het einde van de tijdelijke opschorting, die dinsdagochtend is ingegaan en nog duurt tot midden oktober. In Mays akkoord zit wel nog de backstop vervat, het mechanisme voor de Ierse grens dat Johnson er absoluut uit wil.