Britse parlementsleden werken aan uitstel brexit: "Motie van backbenchers in de maak voor uitstel artikel 50"

16 januari 2019

01u00

Bron: ANP 0 Een aantal Britse parlementariërs werkt aan een motie om de artikel 50-procedure voor de uittreding uit de EU te vertragen. Dat hebben ministers uit de regering-May gezegd tegen topmensen uit het zakenleven.

De brexitdeal van premier Theresa May werd gisterenavond met grote meerderheid verworpen door de afgevaardigden in het Lagerhuis. Dat bracht enkele kabinetsleden in overleg met vooraanstaande zakenlieden op het idee te proberen de datum van het vertrek uit de EU, vastgesteld op 29 maart, te verschuiven naar later in het jaar.

“Motie van backbenchers in de maak”

De ministers Philip Hammond (Financiën), Greg Clark (Economische Zaken) en Stephen Barclay (Brexit) vertelden dat een “motie van backbenchers in de maak is voor uitstel van artikel 50". Dat zegt de directeur van een Brits bedrijf die bij het overleg aanwezig was tegen Reuters. Hij wilde anoniem blijven.

De ondernemers wilden onder meer van de ministers weten wat er gaat gebeuren bij een no-deal.