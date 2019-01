Britse parlementsleden vrezen voor eigen veiligheid: “Extreemrechtse activisten steeds brutaler, maar politie doet niets” kg

08 januari 2019

13u05

Bron: Belga, BBC 3 Meer dan vijftig Britse parlementsleden hebben in een brief aan de baas van de Londense politie hun ongerustheid uitgesproken over de veiligheidssituatie rondom het parlement nu de naderende brexit de Britse politiek onder hoogspanning heeft gezet.

"We schrijven u om onze ernstige bezorgdheid over te maken over de verslechtering van de situatie op vlak van veiligheid en openbare orde rondom het parlement", zo staat in de brief die is gericht aan Cressida Dick, het hoofd van de Metropolitan Police in Londen. De brief werd ondertekend door parlementsleden van verschillende partijen.



“Na maanden van vredevolle en rustige protesten [...] is een lelijke groep van individuen opgestaan met sterke rechtse en extreemrechtse banden - waarvan uw agenten zich heel bewust zijn - die zich steeds meer te buiten gaan aan intimiderend en mogelijk crimineel gedrag ten aanzien van parlementsleden, journalisten, activisten en burgers”, luidt het.





Volgens de parlementsleden doen de autoriteiten bovendien niet genoeg om de intimidatie tegen te gaan. In de brief hebben ze het over een “gebrek aan coördinatie in de respons van de politie”. Ze noemen het “compleet onacceptabel” dat mensen het slachtoffer worden van “misbruik, intimidatie, bedreigingen en mogelijk crimineel gedrag wanneer ze hun werk doen”.

“Politie negeert het”

Aanleiding voor de brief is een incident met het conservatieve parlementslid Anna Soubry, die voorstander is van een tweede referendum over het vertrek uit de Europese Unie. De volksvertegenwoordiger werd gisteren in Westminster door brexit-manifestanten uitgescholden voor "nazi" en "fascist".

Is this what its come to ...? @Anna_Soubry faces "nazi" taunts..... pic.twitter.com/NHNMULtbEK norman smith(@ BBCNormanS) link

This was what @Anna_Soubry had to deal with today. She was charming and good-humoured, but how can this not be harassment or intimidation? pic.twitter.com/YuK4qJIxWB Kay Burley(@ KayBurley) link

Soubry merkte vanochtend op televisiezender ITV op dat vorige maand ook al journalisten onder vuur kwamen te liggen. Ze verwees naar racistische beledigingen aan het adres van politiek reporter Faisal Islam. "Het gaat om dezelfde groep, alles is gefilmd, en de Metropolitan Police negeert dat", kloeg ze aan.

Brexit

Het Verenigd Koninkrijk stemde in juni 2016 voor een vertrek uit de Europese Unie, na een campagne die het land verdeeld achterliet. Een week voor het referendum werd de pro-Europese volksvertegenwoordiger Jo Cox vermoord door een nazi-sympathisant.



Volgende week stemt het parlement over het akkoord over de boedelscheiding dat premier Theresa May eind vorig jaar met de Europese Unie bereikte.

Bekijk ook: