Britse parlementsleden stemmen voor miljardenrenovatie iconische Palace of Westminster jv

01 februari 2018

10u39

Bron: afp/dpa/belga 0 De leden van het Britse Lagerhuis hebben gisteravond ingestemd met een grondige renovatie van het iconische parlementsgebouw Palace of Westminster in Londen. Tijdens de restauratie, die wellicht niet voor 2025 wordt opgestart, zullen de parlementsleden tijdelijk een ander onderkomen moeten zoeken. Dat melden de Britse media.

Het voorstel voorziet een volledige ontruiming van het gebouw, om de modernisering ervan vlot te laten verlopen. De kosten van de wellicht zes jaar durende werken worden in de Britse media tussen de 4 en 5,6 miljard pond (4,5 tot 6,4 miljard euro) geraamd.

Bakermat van democratie

De beslissing kwam er gisteravond na een urenlang debat. Heel wat volksvertegenwoordigers hebben zich, ondanks de grote nood aan renovatie, fel verzet tegen de verhuis. "Dit is niet zomaar een werkplaats, dit is de bakermat van de democratie", liet Stephen Pound van Labour gisteren optekenen. Op 6 februari zal ook het Hogerhuis zich over de zaak buigen.

Het parlementsgebouw, dat gedeeltelijk uit de middeleeuwen stamt, moet dringend vernieuwd worden. De laatste grondige renovatie dateert van zowat zestig jaar geleden. Sindsdien worden enkel de meest dringende problemen aangepakt.

Veiligheid

In de kelder van het gebouw lopen momenteel kilometerslange kabels door elkaar. De elektriciteitskabels hangen er over de gasleidingen en naast stokoude water-, verluchtings- en verwarmingsbuizen, wat veel vragen over de veiligheid doet oproepen. Sommige van de installaties dateren zelfs nog uit de 19de eeuw.

De grote werken zullen wellicht ten vroegste in 2025 van start gaan. Wel worden momenteel al aan verschillende delen van het gebouw werken uitgevoerd. Zo staat de beroemde klokkentoren, die vooral bekend is onder de naam 'Big Ben', al even in de steigers.