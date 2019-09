Britse parlementsleden hebben geheim noodplan om brexit tegen te houden AW

15 september 2019

10u42

Bron: Telegraph 0 Het stormt al een tijdje in het Brits parlement: een laatste hoofdstuk in de brexitsaga is het opschorten ervan. Maar nu zouden enkele parlementsleden van plan zijn om Artikel 50 in te trekken waardoor het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie niet meer mag verlaten.

De mogelijkheid om de Europese Unie te verlaten, wordt mogelijk gemaakt dankzij de Artikel 50-procedure. Dat artikel werd opgenomen in het Verdrag van Lissabon (2007) en voorziet een EU-exit.

Als dat artikel wordt ingetrokken, zou het Verenigd Koninkrijk de Unie niet meer mogen verlaten. Het zou het geheime noodplan zijn van enkele parlementsleden, waaronder ook de voormalige Britse premier Tony Blair, indien de Britse premier Boris Johnson zonder akkoord terugkomt van zijn bezoek aan de Europese Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker.

Johnson zou immers niet van plan zijn om het uitstel van de brexit te bespreken in Brussel, waardoor de opties voor het Verenigd Koninkrijk zeer schaars zijn. De Conservatieve premier liet optekenen “dat hij nog liever dood in een gracht ligt” dan in Brussel nieuw uitstel te moeten vragen.

Verplicht uitstel

Eerder al liet het Britse parlement nochtans een wet vastleggen die voorkomt dat het Verenigd Koninkrijk de Unie verlaat zonder akkoord. Zonder brexit-akkoord zou Johnson volgens die wet nog drie maanden uitstel moeten vragen in Brussel. Daarop schortte de Britse premier het parlement voor vijf weken op. Volgende week moet het Hooggerechtshof zich nog uitspreken over die beslissing.