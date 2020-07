Britse parlementscommissie over Ruslandrapport: “Londen negeerde mogelijke Russische bemoeienis” AW

21 juli 2020

13u32

Bron: ANP 0 De Britse regering heeft de ogen gesloten voor mogelijke Russische bemoeienis met het referendum over de brexit. Dat meldt een Britse parlementscommissie bij de presentatie van een langverwacht 'Ruslandrapport'.

De publicatie van het rapport heeft meer dan een jaar op zich laten wachten. Dat uitstel leidde volgens Britse media tot speculatie dat het rapport de regering in verlegenheid had kunnen brengen in de aanloop naar de parlementsverkiezingen.



De regering kreeg inderdaad een flinke tik op de vingers bij de presentatie. "Het rapport onthult dat niemand binnen de regering wist of Rusland zich bemoeide met het referendum of dat wilde doen, omdat ze het niet wilden weten", zei een commissielid.



"We kregen te horen dat ze geen bewijs hadden gezien. Maar dat is betekenisloos als er niet naar is gezocht", aldus parlementariër Stewart Hosie. De commissie vindt het volgens hem "verbazingwekkend" dat geen pogingen zijn gedaan zo'n onderzoek in te stellen.

De Britse regering zou zich pas bewust zijn geworden van het gevaar toen berichten opdoken over Russische bemoeienis met de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Toen zou zijn geprobeerd de Democratische rivaal van Donald Trump tegen te werken.

Doelwit

Het Ruslandrapport lekte vandaag al voor de presentatie uit via een website. De commissie schrijft dat het Verenigd Koninkrijk "duidelijk een doelwit is" voor Russische desinformatiecampagnes en pogingen tot politieke beïnvloeding.

Zo zou in openbare bronnen "geloofwaardige" informatie te vinden zijn over mogelijke Russische bemoeienis met een ander referendum in 2014, toen de Schotten stemden over de vraag of ze zich wilden afscheiden van het Verenigd Koninkrijk.

Rusland ontkent dat het probeert democratische processen in andere landen te beïnvloeden. "We doen dat soort dingen niet en we tolereren het ook niet als andere landen proberen zich te mengen in onze politieke aangelegenheden", zei een woordvoerder van het Kremlin volgens persbureau Tass.

De Britse politicus Nigel Farage voelt zich vrijgepleit door het rapport. De bekende brexiteer schrijft op Twitter dat nu is aangetoond dat de Russen zich niet bemoeiden met hem of de Leave-campagne. "Het was allemaal een hoax. En nu moeten excuses worden aangeboden."

Years of lies and smears from Remain politicians and much of our media.



There is no evidence of Russian involvement with https://t.co/mfzcCr9wJQ or me in the referendum.



It was all a hoax — apologies are now required. Nigel Farage(@ Nigel_Farage) link