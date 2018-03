Britse parlementaire commissie waarschuwt voor vertraging van Brexit SI

18 maart 2018

12u29

Bron: Belga 1 De Britse parlementaire commissie die de onderhandelingen rond de Brexit superviseert, suggereert in een vandaag verschenen rapport dat het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie wel eens op zich zou kunnen laten wachten. Tijdens de gesprekken tussen de twee partijen wordt maar zeer beperkt vooruitgang geboekt, klinkt het.

Volgens de commissie is "slechts weinig vooruitgang geboekt" rond bepaalde essentiële vraagstukken, zoals de rechten van de burgers in het buitenland en de grens tussen Noord-Ierland en Ierland.

Het Verenigd Koninkrijk moet de EU op 29 maart 2019 verlaten, twee jaar na het opstarten van de vertrekprocedure zoals die is opgenomen in artikel 50 van het verdrag van Lissabon. De onderhandelingen tussen Brussel en Londen zouden tegen oktober afgerond moeten zijn, om genoeg tijd te hebben om het akkoord te laten ratificeren door het Europees en Brits parlement.

"Het is moeilijk om ons voor te stellen dat een akkoord over alle facetten van de Brexit onderhandeld zal worden in de tijd die nog rest", aldus de commissie. "Indien de belangrijke aspecten van onze toekomstige samenwerking (met de EU) nog moeten worden opgelost in oktober, zal de overheid een verlenging moeten voorzien van de periode die door artikel 50 wordt voorzien."

Op een kritiek punt

Volgens voorzitter van de commissie, Labour-parlementslid Hilary Benn, zijn de onderhandelingen op een "kritiek punt" beland, en hij vraagt aan de overheid "gedetailleerde voorstellen" over de vragen waarover nog onduidelijkheid is, zoals de Ierse grens. "We kennen nog geen enkele internationale grens, buiten de binnengrenzen van de EU, waar er geen controle of fysieke infrastructuur is", aldus de commissie, die "niet overtuigd" is van het voorstel van de overheid om een grens "zonder frictie" vast te leggen. "Dit vraagstuk is zeer verontrustend", klinkt het.

De commissie wijst er ook op dat er een akkoord moet komen over de rechten van de burgers die in het Verenigd Koninkrijk aankomen tijdens de overgangsperiode na de Brexit. Ze stelt dat die burgers andere rechten geven dan zij die voor de Brexit zijn gearriveerd, "tegenstrijdig" zou zijn met het Europees recht.