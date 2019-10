Britse parlement discussieert over wc-papiervoorraad ttr

08 oktober 2019

20u49

Bron: belga 6 Met de nakende brexit in iets meer dan drie weken, zijn er nog heel wat onzekerheden over de effecten die de situatie zal hebben op de Britse samenleving. Zo stelde het Welshe parlementslid Jonathan Edwards de vraag in het Britse parlement hoe lang de wc-papiervoorraad in het land nog zal meegaan in geval van een no-dealbrexit.

De Britse regering verzekerde echter dat er in dergelijke situatie "prioriteiten gesteld zullen worden in de goederenstroom". "Dit is dus het belachelijke niveau waar we toe zijn gekomen - de Britse regering kan niet eens meer garanderen dat we de nodige voorraden toiletpapier hebben bij een brexit zonder akkoord", aldus parlementslid Edwards nog.

De vraag lijkt banaal, maar illustreert de zeer reële problemen waarmee de Britten te maken kunnen krijgen in het geval dat ze de Europese Unie zonder deal verlaten op 31 oktober. Zo zei ook de voedingssector zich vooral zorgen te maken over de administratieve problemen en de rampzalige vertragingen bij de levering van verse producten.

Nochtans wordt een no-dealscenario steeds waarschijnlijker nu de onderhandelingen met de Europese Unie in een impasse komen te zitten.