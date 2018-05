Britse Oxfam-baas stapt eind dit jaar op na seksschandalen ADN

16 mei 2018

18u34

De Oxfam-directeur in Groot-Brittannië, Mark Goldring (61), zal aan het einde van het jaar opstappen bij de hulporganisatie. Hij werd zwaar bekritiseerd na de vele misbruikschandalen van zijn medewerkers.

Goldring heeft zijn ontslag zelf aangekondigd. "Na de zeer openlijke bekendmakingen van Oxfams tekortkomingen in het verleden, hebben we onze inspanningen verdubbeld om ervoor te zorgen dat Oxfam een veilige en respectvolle plek is voor iedereen die contact met ons heeft", zei Goldring in een verklaring. "We leggen nu een stevige basis voor herstel, ik ben persoonlijk volledig toegewijd om deze fase te doorzien. De tijd is aangebroken om het vertrouwen van het publiek te herstellen en daarvoor is een nieuwe leider nodig".

Hij reageerde daarmee op het schandaal rond seksfeestjes van Oxfam-personeel met prostituees in Haïti na de verwoestende aardbeving van 2010. Volgens een rapport werden mensen er in plaats van geholpen te worden door de medewerkers ook gepest en geïntimideerd. Zeven medewerkers, waaronder de Oxfam-leider voor Haïti, moesten vertrekken. In Tsjaad zou het tot soortgelijke incidenten gekomen zijn. Berichten daarover brachten eerder dit jaar een resem onthullingen over wangedrag bij andere hulporganisaties.

Goldring, die sinds 2013 aan het roer staat van Oxfam in het Verenigd Koninkrijk, kreeg wegens een misplaatste vergelijking ook zelf bakken kritiek over zich heen. In een interview met The Guardian zei hij dat zijn organisatie werd aangevallen alsof ze baby's in hun bedjes hadden vermoord. Critici beschuldigden hem ervan het schandaal te minimaliseren. "Ik stond onder stress", verklaarde Goldring later over zijn opmerking en verontschuldigde zich.