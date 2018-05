Britse Oxfam-baas stapt eind dit jaar op na seksschandaal ADN

16 mei 2018

18u34

Bron: Belga 0 De Oxfam-directeur in Groot-Brittannië, Mark Goldring (61), zal aan het eind van het jaar opstappen bij de hulporganisatie. Hij werd zwaar bekritiseerd vanwege zijn behandeling van een schandaal over het veronderstelde gebruik van prostituees in Haïti in 2011 door medewerkers van Oxfam.

"Na de zeer openlijke bekendmakingen van Oxfams tekortkomingen in het verleden, hebben we onze inspanningen verdubbeld om ervoor te zorgen dat Oxfam een veilige en respectvolle plek is voor iedereen die contact met ons heeft", zei Goldring in een verklaring. "We leggen nu een stevige basis voor herstel, ik ben persoonlijk volledig toegewijd om deze fase te doorzien."