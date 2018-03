Britse overheid overweegt cannabisbehandeling voor zesjarige met zeldzame vorm van epilepsie LB

01 maart 2018

12u33

Bron: ANP 2 Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken overweegt toestemming te geven voor een proef om een zesjarige jongen te behandelen met medicinale cannabis. De autoriteiten weigerden eerder groen licht te geven, maar kijken nu alsnog naar "alle opties."

De moeder van Alfie Dingley zei dat haar zoon kampt met een zeldzame vorm van epilepsie. Hij zou soms tientallen aanvallen per dag hebben. "Er zijn maar negen jongens in de wereld die dezelfde aandoening hebben als Alfie", stelde Hannah Deacon volgens de BBC. Ze wil dat haar zoon wordt behandeld met cannabisolie, maar dat is momenteel verboden.

Forse verbetering

De jongen liet zich vorig jaar in Nederland behandelen. De door een kinderneuroloog voorgeschreven cannabismedicatie zou tot een forse verbetering hebben geleid. Het gezin verbleef in een vakantiepark en keerde in januari terug naar Groot-Brittannië.

Het Nederlandse Epilepsiefonds is geen voorstander van het gebruik van cannabisolie voor dergelijke behandelingen. Directeur Martin Boer wijst erop dat nog onvoldoende duidelijk is over mogelijke negatieve effecten of bijwerkingen. "We vinden dat we moeten wachten tot meer uit onderzoek bekend is."

Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken liet weten dat de regering meeleeft met Alfie en zijn ouders, maar dat nog geen knoop is doorgehakt over het verzoek.