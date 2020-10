Britse overheid mist bijna 16.000 coronabesmettingen doordat “Excel-bestand vol was” TT

05 oktober 2020

14u57

Bron: BBC, The Daily Mail 12 Het Britse ministerie van Gezondheid heeft afgelopen weekend 15.841 coronabesmettingen van tussen 25 september en 2 oktober extra moeten toevoegen aan haar database. Dat gebeurde nadat was uitgekomen dat die besmettingen niet eerder bij de dagelijkse updates waren doorgekomen. De reden? Het Engelse departement Volksgezondheid zou zijn cijfers in Microsoft Excel bijhouden en dat bestand “zat vol”.

Het was met enig schaamrood op de wangen dat de Britse premier Boris Johnson aan de BBC moest toegeven dat een deel van de data “afgekapt" en “verloren” waren gegaan in het Excel-bestand. Maar iedereen die in de bewuste periode positief heeft getest, is ondertussen wel gecontacteerd en de contactopsporing is begonnen, verzekerde hij.

Oppositiepartij Labour is niet tevreden met die uitleg en spreekt er schande van dat de contacttracing door de fout veel te laat in gang is gezet, waardoor positief geteste personen ongewild anderen hebben kunnen besmetten. In totaal gaat het om bijna 16.000 personen, waarvan de labo-resultaten niet meer bij in het Excel-bestand konden.



Ook is het publiek op die manier onjuist geïnformeerd, klinkt het, aangezien het dagelijkse aantal besmettingen in die periode eerder rond de 11.000 schommelde in plaats van de toen gerapporteerde 7.000. Volgens Labour had de regering mogelijk ook sneller maatregelen genomen met die hogere cijfers.

De nieuwe, 'teruggevonden’ cijfers werden uiteindelijk gisteren en zaterdag bij de totalen van die dagen geteld, waardoor die plots de hoogte inschoten na enkele dagen stabilisatie (zie grafiek).

Ondertussen zou het probleem opgelost zijn: volgens de Daily Mail is het Excel-bestand nu opgesplitst in meerdere kleinere bestanden. Al stellen IT’ers zich de vraag of dat wel volstaat en waarom de Britse overheid voor een pandemie als Covid-19 niet met uitgebreidere en stabielere dataverzamelingssystemen werkt.

