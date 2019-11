Britse oppositiepartij Labour slachtoffer van “grootscheepse” cyberaanval Parlementsverkiezingen ADN

12 november 2019

11u48

Bron: Belga, ANP 0 In de aanloop naar de vervroegde parlementsverkiezingen in Groot-Brittannië zegt oppositiepartij Labour vandaag het slachtoffer van een cyberaanval te zijn geweest.

Een woordvoerder van de Arbeiderspartij sprak van "een gesofisticeerde en grootscheepse" cyberaanval op zijn digitale platforms. Niettemin hebben "robuuste veiligheidssystemen" de aanval doen "falen", data zouden intact zijn gebleven. Het zou gaan om een ddos-aanval, die inmiddels gemeld is bij de National Cyber Security Centre.



Labour meldt dat sommige campagneactiviteiten vertraging hebben opgelopen, maar dat deze inmiddels weer “op volle snelheid” zijn. Wie er achter de cyberaanval zit, is onduidelijk. Zodra er meer informatie bekend is, komt de partij daarmee naar buiten.

