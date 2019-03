Britse oppositieleider Jeremy Corbyn met alternatief plan in Brussel

21 maart 2019

Behalve de Britse premier Theresa May is ook oppositieleider Jeremy Corbyn vandaag in Brussel. Hij zal daar aan diverse Europese leiders het alternatieve brexitplan van zijn partij Labour voorleggen.