Britse oppositieleider: "Brexitakkoord? 26 pagina's gebrabbel, ja. Dit is het slechtste van alle werelden” SVM

22 november 2018

16u59

Bron: Belga 2 De Britse oppositieleider Jeremy Corbyn heeft het ontwerpakkoord rond de brexit afgebrand in het Lagerhuis. "Dit zijn 26 pagina's gebrabbel. Dit lege document had twee jaar geleden al geschreven kunnen worden”, klonk het. Premier Theresa May verdedigde de tekst in het Lagerhuis, maar kreeg het daar niet gemakkelijk.

De Britse en Europese onderhandelaars bereikten vanmorgen een ontwerp voor de politieke verklaring over de relaties tussen Groot-Brittannië en het Verenigd Koninkrijk na de brexit. Labourleider Corbyn maakte het ontwerpakkoord echter meteen met de grond gelijk. "Deze 26 pagina's zijn een bewijs van de totale verprutsing van de onderhandelingen door de Tories. Dit is het slechtste van alle werelden", zei de oppositieleider. Zijn partij zal de tekst alvast niet goedkeuren in het parlement, klonk het.

"Bijna een jaar geleden zei de regering ons dat we tegen het einde van de overgangsperiode een nieuwe handelsrelatie zouden hebben. En wat hebben we nu? 26 pagina's 'waffle' (gebrabbel, red.)", sneerde Corbyn.

“Wat heeft de regering zitten doen?”

"Het zit vol zinnen als 'de partijen gaan bespreken, de partijen gaan bekijken'. Wat heeft de regering de voorbije twee jaar dan zitten doen? Ze heeft ocharme één pagina per maand geschreven sinds het referendum."

Volgens Corbyn maakt de politieke verklaring zoals ze nu op tafel ligt de onzekerheid alleen maar groter. "Het is duidelijk dat er helemaal geen akkoord is over niets, dat dit de blinde brexit wordt die we allemaal vrezen, een sprong in het duister. Dit lege document had twee jaar geleden al geschreven kunnen worden."

“Cruciale 72 uur”

May zelf herhaalde dat het akkoord "een goed akkoord" is dat tegemoetkomt aan de uitkomst van het brexitreferendum. "Het Britse volk wil een brexit, het wil een goede deal die ons op koers zet naar een betere toekomst. Die is nu binnen handbereik. Ik zal er in de komende cruciale 72 uur alles aan doen om dit tot een goed einde te brengen.”

Corbyn had de tekst volgens May niet gelezen of anders in elk geval niet begrepen. “Bijna alles wat hij zei, kan niet fouter zijn.”

Partijgenoot Johnson: “Kieper ‘backstop’ in de vuilbak”

Ex-minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson is een partijgenoot van May, maar ook hij was niet mals voor de premier. “De deal maakt complete onzin van de brexit”, stelt hij. “De tekst staat bol van veralgemeningen en tegenstrijdigheden.”

Volgens Johnson moet May de ‘backstop’ (de regeling die moet verzekeren dat er geen harde grens komt tussen Ierland en Noord-Ierland; nvdr.) in de vuilbak kieperen, een lijn die trouwens werd aangehouden door andere harde brexiteers in het parlement. May herinnerde Johnson er fijntjes aan dat hij de backstop mee heeft onderhandeld toen hij nog in de regering zat.

Het document is niet bindend, maar legt de krijtlijnen vast voor een “ambitieus, breed, diepgaand en flexibel partnerschap op domeinen als handel, regelgevende samenwerking en veiligheid”. Wat staat er nu concreet in?

- ECONOMISCH PARTNERSCHAP

Doel is een ambitieus, breed en evenwichtig economisch partnerschap, met ook een vrijhandelszone en bredere sectorale samenwerking als dat in het wederzijds belang is. De integriteit van de Europese en Britse interne markt moet daarbij wel gerespecteerd worden. De Britten zullen bovendien “een onafhankelijk handelsbeleid” ontwikkelen. Europeanen en Britten onderstrepen ook het belang van hun “regelgevende autonomie”.

- GOEDEREN

Voor de handel in goederen streven beide partijen naar een vrijhandelszone zonder tarieven, taksen of andere beperkingen. Daarvoor is een “diepgaande samenwerking” op het vlak van douane en regelgeving nodig. Hoe meer de Britten zich engageren in dat opzicht en hun regels blijven afstemmen op de Europese, hoe minder administratieve verplichtingen en controles er zullen zijn.

- DIENSTEN

Voor de handel in diensten en investeringen voorzien Europeanen en Britten “ambitieuze” en “evenwichtige” regelingen. Wat betreft financiële diensten zullen de banden tussen de Londense City en het vasteland niet meer zo nauw zijn. Beide partijen willen “zo snel mogelijk” onderzoeken in welke mate financiële dienstverleners toegang kunnen krijgen tot elkaars markt.

- PERSONEN

Groot-Brittannië zal komaf maken met het vrije verkeer van personen. Beide partijen beloven wel dat er geen visaplicht zal ingevoerd worden voor verblijven van korte duur.

- EEN GELIJK SPEELVELD VOOR OPEN EN EERLIJKE CONCURRENTIE

Het economisch partnerschap moet gepaard gaan met een gelijk speelveld voor open en eerlijke concurrentie. Dat houdt onder meer in dat er afspraken gemaakt moeten worden over staatssteun, concurrentie, sociale normen, arbeidsnormen, milieunormen, klimaatverandering en relevante fiscale zaken.

- VEILIGHEIDSPARTNERSCHAP

De Europese Unie en Groot-Brittannië willen “een breed, uitgebreid en evenwichtig” veiligheidspartnerschap. Zo nemen beide partijen zich voor om akkoorden te sluiten over gegevensuitwisseling in de strijd tegen terrorisme en misdaad en de samenwerking tussen politie en gerecht in strafzaken (inclusief de Britse samenwerking met Europol en Eurojust). Op buitenlands vlak willen Europa en Groot-Brittannië elkaar blijven consulteren, onder meer als het gaat om sancties uit te vaardigen. Ook zullen de Britten op ‘case by case’-basis nog steeds kunnen deelnemen aan Europese militaire missies.

- DE WEG VOORUIT

De Europese en Britse onderhandelaars willen zo snel mogelijk na het Britse vertrek op 29 maart 2019 concrete onderhandelingen aanknopen over de toekomstige relaties. Elke zes maanden komen beide partijen op hoog niveau bijeen om de vooruitgang te evalueren.

De Europeanen en Britten hebben in principe tijd tot 31 december 2020. Dan verstrijkt de overgangsperiode die beide partijen op dit moment voorzien hebben in het echtscheidingsakkoord. Ze bevestigen ook hun vastberadenheid om tegen die datum een regeling te vinden die de omstreden backstop-oplossing voor Noord-Ierland kan vervangen, zonder dat er opnieuw grenscontroles moeten ingevoerd worden.