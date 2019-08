Britse oppositie wil “alternatief parlement” oprichten als Johnson Lagerhuis sluit TT

28 augustus 2019

08u01

Bron: Reuters, The Guardian 0 Als de Britse premier Boris Johnson doorzet met zijn vermeende plannen om het parlement de komende weken naar huis te sturen om te verhinderen dat een meerderheid een no-dealbrexit zou tegenhouden, willen de oppositiepartijen op een andere plaats een “alternatief parlement” oprichten. Die symbolische belofte maakten ze gisterenavond in het Church House in Westminster, waar het Britse parlement bijeenkwam tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De ‘Church House’-verklaring werd door Labour, de Liberal Democrats, de Green Party, de Schotse National Party als enkele onafhankelijke parlementsleden getekend. Parlementsleden van de regerende Conservatieve partij waren niet aanwezig.

De oppositie maakt zich grote zorgen over de brexitstrategie van premier Johnson. Die heeft gezegd dat zijn land op 31 oktober de EU zal verlaten, met of zonder deal. Bovendien, zo vrezen de oppositiepartijen, zal Johnson niet aarzelen het parlement de komende weken op te schorten om te verhinderen dat parlementsleden zo’n no-dealbrexit proberen tegen te houden. Verschillende signalen wijzen in die richting.

Maar zo’n manoeuvre zou compleet ondemocratisch zijn, aldus de oppositie, en een “historische grondwettelijke crisis” uitlokken. De oppositie belooft “elke poging het parlement te verhinderen bij elkaar te komen” te beantwoorden met “groot en wijdverspreid democratisch verzet”.

De verschillende partijen kwamen bijeen op initiatief van Jeremy Corbyn, de leider van de grootste oppositiepartij Labour.

Corbyn heeft eerder gezegd dat hij een motie van wantrouwen wil indienen tegen Johnson. Corbyn wil dan zelf tijdelijk premier worden en brexituitstel regelen. Dat plan stuit echter op verzet, onder meer bij antibrexitpartij Liberal Democrats (LibDem). Corbyn zou dat beseffen en gas terug willen nemen. Vooral wordt gekeken gekeken of een no-dealbrexit kan worden geblokkeerd met nieuwe voorstellen in het parlement.