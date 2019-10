Britse oppositie kritisch over deal Johnson

De Britse oppositie reageert kritisch op het principeakkoord over de brexit. De leider van de grootste oppositiepartij Labour zegt dat de nieuwe brexitdeal "nog slechter lijkt te zijn dan die van Theresa May, die met grote meerderheid is verworpen”.