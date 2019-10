Britse oppositie kritisch over deal Johnson: “Nog slechter dan die van Theresa May” TT LH

17 oktober 2019

12u34

De Britse oppositie reageert kritisch op het principeakkoord over de brexit. De leider van de grootste oppositiepartij Labour zegt dat de nieuwe brexitdeal "nog slechter lijkt te zijn dan die van Theresa May, die met grote meerderheid is verworpen".

“Deze uitverkoop zal het land niet samenbrengen en zou verworpen moeten worden”, aldus Corbyn nog. Labour wil samen met de andere oppositiepartijen een eigen meerderheid vinden om het akkoord te onderwerpen aan een tweede referendum. “De beste manier om de brexit te regelen is door de mensen een definitieve stem te geven in een volksraadpleging”, klinkt het bij Corbyn.

Ook de leider van antibrexitpartij Liberal Democrats reageert negatief. "De deal van Boris Johnson zou slecht zijn voor onze economie, openbare diensten en het milieu", zegt Jo Swinson volgens de nieuwszender. Ze stelt "vastberadener dan ooit" te zijn om de brexit te voorkomen. Swinson wil een nieuw referendum afdwingen over de brexit, met de optie om in de EU te blijven. Ook Labourleider Corbyn zegt dat de kiezers het laatste woord moeten krijgen.

De Schotse SNP is evenmin enthousiast over de deal. “Destructief”, zegt partijkopstuk Michael Russell op twitter. “Alle brexitakkoorden schaden Schotland, maar deze is bijzonder vernietigend.” Voor de SNP moet de deal aan het Schotse parlement worden voorgelegd en daarna ook aan een referendum aan het Schotse volk. De Schotten stemden tijdens het eerste referendum van 2016 tegen de brexit.

Ook de Brexit Party van Nigel Farage verwerpt het akkoord. “Het is tijd om van het verdrag van Michel Barnier (de hoofdonderhandelaar voor de EU, red.) af te geraken”, aldus Farage bij Sky News. Farage geeft ook aan dat hij liever een uitstel en nieuwe verkiezingen wil dan het akkoord van Johnson. “Ik denk niet dat dit akkoord zaterdag zal goedgekeurd worden. Als de stemming mislukt, moet Johnson het idee van een nieuw akkoord laten vallen en dan is er een mogelijkheid om een ‘Leave-alliantie’ te vormen bij de volgende verkiezingen”, aldus Farage nog.

De politieke bondgenoot van de regering, de Noord-Ierse DUP, lijkt de deal ook niet te steunen. De partij laat weten vast te houden aan eerdere kritiek op de gemaakte afspraken.