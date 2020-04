Britse oorlogsheld (99) wandelt met rollator 2,3 miljoen euro bij elkaar voor zorgsector Tom Tates

14 april 2020

21u34

Bron: AD.nl 7 Een 99-jarige Britse oorlogsheld heeft in amper een week tijd met een heroïsche persoonlijke uitdaging ruim 2,3 miljoen euro opgehaald voor de National Health Service (NHS). De krasse Tom Moore, die eind deze maand een eeuw oud hoopt te worden, beloofde voor zijn aanstaande verjaardag honderd keer de lengte van zijn tuin te zullen wandelen. Zijn actie wordt massaal gesteund. “Ik dacht dat ik hooguit 1.000 euro zou ophalen.”

Hoe vaak de energieke, veelvuldig met medailles gedecoreerde Moore zijn tuin op en af heeft gewandeld, is niet helemaal duidelijk. Maar volgens Britse media ligt de hoogbejaarde sportieveling uit Bedfordshire goed op schema. Lopen gaat natuurlijk niet meer voor de voormalige legerkapitein. Hij kan alleen maar langzaam wandelen met hulp van zijn rollator. Eind deze week denkt hij de beloofde honderd lengtes te voltooien.



Het geld dat hij inmiddels heeft opgehaald, wordt onder meer besteed aan de aanschaf van apparatuur waarmee mensen die in quarantaine zitten kunnen videobellen met familie en vrienden. Verder zullen flinke bedragen gaan naar de inrichting van herstelruimtes voor coronapatiënten en cadeautjes voor zorgpersoneel in Groot-Brittannië.

Tweede Wereldoorlog

Veteraan Moore, die diende in India en Birma, is zwaar onder de indruk van het succes van zijn actie. Op Twitter, waar hij nog redelijk actief is, meldde hij ‘geen woorden te hebben’. Om daar wel aan toe te voegen: “Veel dank en laten we doorgaan en bedenken dat alles beter zal worden”. En, verwijzend naar de Tweede Wereldoorlog: “We hebben in het verleden ook problemen gehad die zijn overwonnen. Dat zal nu ook gebeuren”.

De NHS heeft opgetogen gereageerd op het gigantische succes van Moore's actie. “Erg inspirerend en we voelen ons vereerd.”

In het Verenigd Koninkrijk is het dodental door besmetting met het coronavirus met 717 gestegen tot 11.329. De slachtoffers lagen allen in een ziekenhuis. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid maandag bekendgemaakt. Het aantal Britten dat de gevreesde infectieziekte heeft opgelopen, nam met ruim 4300 toe, bijna 1000 minder dan de twee voorgaande dagen. Het totaal aantal geregistreerde patiënten kwam daarmee op meer dan 88.500. De cijfers van dinsdag zijn nog niet bekend.

To you and everyone that has helped with our cause. Thank you #walkwithtom #TomorrowWillBeAGoodDay https://t.co/UIwOVkXa53 Captain Tom Moore(@ captaintommoore) link