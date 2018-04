Britse ontdekt twee dagen voor ze bevalt van eerste dochtertje ongeneeslijke tumor Joeri Vlemings

16 april 2018

18u09

Bron: Independent 2 De 34-jarige Kate Geraghty was een gezonde Britse lerares die aan kickboksen deed, voor het noodlot toesloeg. Twee dagen voor ze beviel van haar dochtertje Ivy, ontdekte ze een gezwel op haar gezicht. Het bleek kwaadaardig. Om haar leven samen met Ivy zo lang mogelijk te rekken, werd een internetpagina opgezet voor donaties. De teller staat al op meer dan 56.000 euro.

De diagnose voor de kersverse mama uit Leicester was keihard. De tumor bleek ongeneeslijk en ze zou nog maar enkele maanden te leven hebben. Amper twee dagen voor haar bevalling voelde ze een zwelling onder haar linkeroor. De artsen stelden haar eerst gerust omdat ze dachten aan een gezwollen klier door haar zwangerschapsdiabetes.

Op 18 december werd de bevalling ingeleid en kwam Ivy met een keizersnede ter wereld. Twee weken later sloeg de paniek bij Kate en haar man, Paul Dhillon (35), ook een leraar, toe omdat het gezwel dubbel zo groot geworden was. Na twee weken van allerhande tests viel het verdict voor Kate: speekselklierkanker in een ver gevorderd stadium. Toen Ivy negen weken was, ging haar mama vijf uur lang onder het mes om de tumor en 40 aangetaste lymfeklieren te laten verwijderen. Maar helaas konden niet alle kankercellen worden weggenomen.

Tijdens haar bestralingstherapie in een universitair ziekenhuis ontdekten de artsen op 5 april nog twee andere tumoren. De kanker bleek helemaal uitgezaaid, wat betekende dat een nieuwe operatie zinloos was en dat ze nog maar enkele maanden zou leven. Haar zus Becca Storer zette vrijdag een donatiepagina op met als doel 115.000 euro in te zamelen voor immunotherapie in het buitenland. Die behandeling zou Kate enkele maanden extra met haar dochtertje Ivy kunnen schenken.

"Ik wil al het mogelijke proberen om mezelf meer tijd te gunnen met Paul, Ivy en al mijn geliefden", zegt Kate, die ontzettend dankbaar en overweldigd is voor alle giften. Ze heeft minstens die 115.000 euro nodig om met immunotherapie te kunnen starten. Op een weekend tijd is alvast bijna de helft ingezameld.