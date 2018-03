Britse onderzoekers hopen op doorbraak na verklaringen van vergiftigde dochter van Russische ex-spion TTR

30 maart 2018

13u24

Bron: Belga 0 De Britse politiemensen die de vergiftiging van de Russische ex-spion Sergej Skripal onderzoeken, hopen dat verklaringen van zijn dochter Joelia voor een doorbraak kan zorgen. De toestand van de dochter blijft er volgens de Britse media op vooruitgaan.

De gewezen Russische spion Sergej Skripal werd op zondag 4 maart in het Britse Salisbury het slachtoffer van een aanval met zenuwgif. Hij ligt nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ook zijn dochter Joelia werd bij de aanval getroffen, maar zij is sinds gisteren niet langer kritiek. Haar toestand "verbetert zienderogen", volgens het ziekenhuis. Volgens de Britse nieuwszender Sky kan ze intussen eten en drinken.

De onderzoekers hopen nu dat Joelia Skripal verklaringen zal kunnen afleggen die meer duidelijkheid in de zaak kunnen brengen. De 33-jarige dochter zou mogelijk kunnen vertellen wat er kort voor de vergiftiging gebeurde. Ze zou bijvoorbeeld ook kunnen aangeven of de Skripals al enige tijd gevolgd werden.

De Britse regering heeft de schuld voor de aanval bij Moskou gelegd, maar het Kremlin heeft alle beschuldigingen van de hand gewezen.

Spanning

Het incident heeft tot grote diplomatieke spanningen tussen Rusland en het westen geleid. Bijna dertig landen hebben deze week al aangekondigd dat ze alles samen meer dan 140 Russische diplomaten het land uitzetten. De regering in Moskou heeft intussen gereageerd met het terugsturen van tientallen westerse diplomaten.

Dmitri Peskov, de woordvoerder van het Kremlin, heeft die laatste maatregel intussen verdedigd. "Het is niet Rusland dat een diplomatieke oorlog is gestart", verklaarde hij aan de pers. "Rusland werd ertoe verlicht tegenmaatregelen te nemen in een reactie op de vijandige en illegitieme daden."