Britse oma (71) sterft na zware val in luchthaven: “Iedereen wilde snel de shuttlebus op” HAA

31 mei 2019

20u51

Bron: The Independent 1 Een val op de luchthaven van Krakau is een Engelse vrouw fataal geworden. De 71-jarige reizigster viel van de trap toen de shuttlebus die hun naar het vliegtuig zou brengen, bij het luchthavengebouw parkeerde en er onder de wachtende reizigers drukte ontstond.

De feiten dateren al van 20 maart, maar raakten nu pas bekend. Paula Whitelaw en haar man Tony zouden op 20 maart van Polen naar Manchester terugvliegen, maar de trip eindigde in een drama. Volgens de Engelsman liep het mis toen de shuttlebus arriveerde, en hij en zijn vrouw naar voren werden geroepen als priority-passagiers.

Domino-effect

“Er ontstond drukte, en onderaan de trap struikelden er verschillende mensen. Het was een soort domino-effect. Ik stond een paar passen achter mijn vrouw en zag plots dat ze gevallen was”, citeert The Independent de echtgenoot.



Of Paula zelf struikelde of een duw kreeg, zal voor haar man altijd een raadsel blijven. “Ik geloof niet dat we ooit zullen weten wat er in die rij mensen precies gebeurd is”, zegt Tony. Zeker is wel dat iedereen snel de shuttlebus op wilde. Er ontstond een “soort van opwinding” toen de wachtenden de bus zagen parkeren.

Hartaanval

Paula, oma van zeven kleinkinderen, kwam zwaar ten val en werd met een een hevig bloedende hoofdwonde naar het ziekenhuis gebracht. Ze liep een hersenbloeding en gebroken sleutelbeen op. Drie weken na het incident, op 13 april, overleed de bejaarde dame in haar ziektebed aan een hartaanval.