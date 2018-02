Britse ngo-waakhond start onderzoek naar Oxfam ADN

13 februari 2018

08u30

Bron: Belga 0 The Charity Commission, de Britse organisatie die toeziet op liefdadigheidsinstellingen, gaat een onderzoek opstarten naar de manier waarop de ngo Oxfam het seksschandaal in Haïti heeft aangepakt. Dat melden Britse media vandaag.

De Britse krant The Times had vorige week onthuld dat werknemers van Oxfam in 2010 seksfeestjes met prostituees hadden opgezet in Haïti, dat toen getroffen was door een zware aardbeving. Later kwamen er ook berichten over vergelijkbare wantoestanden in Tsjaad in 2006. Penny Lawrence, het adjunct-hoofd van Oxfam in Groot-Brittannië, heeft als gevolg van de berichten al een stap opzijgezet.

The Charity Commission start nu een onderzoek naar die feiten op. De waakhond stelt dat de ngo in 2011 mogelijk niet alle details over het misbruik in Haïti "volledig en eerlijk" heeft vrijgegeven.

Intussen heeft gewezen Oxfam-medewerker Helen Evans in een interview met Channel 4 nieuwe informatie bekendgemaakt over misbruik door Oxfam-medewerkers. Evans, die van 2012 tot 2015 het wereldwijde hoofd beveiliging was van de ngo, verklaarde dat ze in haar functie verschillende klachten over misbruik had gekregen. Een van de Oxfam-medewerkers werd er ook van beschuldigd een vrouw te hebben gedwongen tot "seks in ruil voor hulp", aldus Evans.