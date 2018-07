Britse 'nepspion' opgepakt in Zwitserland Redactie

03 juli 2018

10u32

Bron: AD.nl 0 De Zwitserse politie heeft één van de meestgezochte fraudeverdachten van Groot-Brittannië opgepakt. De 45-jarige Mark Acklom zou een vrouw 850.000 pond (circa 960.000 euro) hebben afgetroggeld door zich voor te doen als medewerker van inlichtingendienst MI6, berichten Britse media. Hij vertrok vervolgens met de noorderzon.

Het slachtoffer vertelde de BBC vorig jaar hoe Acklom haar tijdens hun relatie op het verkeerde been wist te zetten. Zo mocht de vrouw mee naar een in scene gezette bijeenkomst met zijn baas bij MI6. Daar zag ze hoe de fraudeur langs zwaarbewapende bewakers een ondergrondse parkeergarage binnenliep, zogenaamd om via de achterdeur het gebouw van de inlichtingendienst te betreden.

De man leende honderdduizenden ponden van zijn vriendin en verdween eind 2012. De autoriteiten kwamen hem later op het spoor in Zwitserland, waar hij een weelderig appartement bleek te bewonen met zijn vrouw en twee kinderen. Toen agenten de woning binnenvielen, deed de verdachte volgens Sky News nog een poging van het balkon te springen. Hij kon echter tegen de grond worden gewerkt.

De Britse autoriteiten zullen om zijn uitlevering vragen.