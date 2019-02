Britse Nationale Bank: brexit heeft ons al 80 miljard pond gekost TT

Bron: The Guardian 0 Gertjan Vlieghe, beleidsadviseur bij de Bank of England, de Nationale Bank van het Verenigd Koninkrijk, zegt dat de Britse economie sinds het referendum over de uitstap uit de EU in 2016 al minstens 80 miljard pond (91 miljard euro) aan mogelijke inkomsten heeft mislopen. Hij waarschuwt voor de desastreuze effecten van een no-dealbrexit.

Sinds het referendum in juni 2016 is de economische groei in het Verenigd Koninkrijk bij de laagste van alle Europese lidstaten. Bedrijven zijn karig met investeringen door de toenemende onzekerheid over de toekomst. Terwijl er in de rest van de G7 jaarlijks 6 procent aan investeringen bijkwamen, daalden die bij de Britten met 3,7 procent vorig jaar. “Het is heel ongewoon dat de investeringen zo dalen terwijl de rest van de wereld het prima deed, tot voor kort toch”, aldus Vlieghe aan The Guardian.

Volgens Vlieghe daalde het bruto binnenlands product met twee procent in vergelijking met een scenario zonder brexit. Per week gaat het om 800 miljoen pond (910 miljoen euro) aan verloren inkomsten, in een periode waarin de rest van de wereld wel sterke economische groeicijfers kon optekenen.

In 2016 maakte het Leave-kamp nog veel reclame met een dubbeldekkerbus die het land rondreed met daarop de boodschap dat de EU het land 350 miljoen pond per week kost. “Laten we dat geld in de gezondheidszorg investeren”, klonk het bij onder andere Nigel Farage. Amper een week later moest hij al toegeven dat het toch niet zo simpel was als tijdens de campagne voorgesteld.

Eerder stelde de gouverneur van de Nationale Bank dat de brexit elk gezin al ongeveer 900 pond (1.020 euro) heeft gekost. Stapt het land op 29 maart zonder akkoord uit de EU, dan zullen de gevolgen niet te overzien zijn, waarschuwen economen ook. Mogelijk zal het Verenigd Koninkrijk in een recessie belanden met gevolgen die groter zullen zijn dat de financiële crisis van na 2008.