Britse munt met Edward VIII voor ruim een miljoen verkocht

17 januari 2020

16u50

Bron: ANP 1 Een gouden munt met de beeltenis van de Britse koning Edward VIII is voor een miljoen pond (bijna 1,2 miljoen euro) van eigenaar gewisseld en daarmee de duurste munt ooit in Groot-Brittannië geworden. Dat melden Britse media vandaag.

De penning behoort tot een set van zes proefdrukken. Het gaat om een munt van 22 karaat goud die iets kleiner en lichter is dan een munt van een Britse pond. De koper is een privéverzamelaar.



De munt werd nooit in roulatie gebracht omdat Edward afstand deed van de troon voordat de eerste serie in januari 1937 kon worden geslagen. De koning (1894 -1972) deed afstand om te kunnen trouwen met de Amerikaanse gescheiden vrouw Wallis Simpson.

