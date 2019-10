Britse ‘monstermoeder’ doodde 2 zoontjes en had nog meer moordplannen: “Moord is zoals chips eten” Tom Tates

08 oktober 2019

13u59

Bron: AD.nl 0 Een Britse moeder die in mei haar twee tienerzonen Tristan (13) en Blake (14) van het leven beroofde, was volgens het Openbaar Ministerie ook van plan om haar andere vier kinderen te vermoorden. De 34-jarige Sarah Barrass, voor wie gisteren levenslang werd geëist, zette vorig jaar huiveringwekkende berichten op sociale media waaruit zou blijken dat ze niet zou rusten voordat ze al haar nakomelingen had vermoord.

Volgens justitie deelde de zogenaamde ‘monstermoeder’ - zo wordt de vrouw in haar vaderland genoemd -voor de moord op haar zoontjes een tekst op Facebook. “Moord lijkt op chips eten, je kan niet stoppen na eentje.” Ook plaatste ze een afbeelding van Magere Hein met een bebloede zeis en daarbij de woorden “ik ben niet gemeen, maar ben het wel zat dat er met me wordt gesold”. Bij een soortgelijke foto schreef de vrouw met uitroeptekens: “Ik kom jullie achterna”. Het Brits Openbaar Ministerie weet het na de vondst van de heftige beelden zeker: Sarah Barrass speelde al veel langer met gedachten om Tristan, Blake en hun vier broertjes en zusjes te doden.

De vrouw moordde, zo is inmiddels gebleken, niet alleen. Ze spande samen met familielid Brandon Machin (37). De twee hebben inmiddels bekend dat ze de jongens van het leven beroofden. In de rechtbank, waar de macabere zaak inhoudelijk werd behandeld, huilde Barass tranen met tuiten toen ze met de schokkende feiten geconfronteerd werd. Haar partner hoorde alles onbewogen aan.

De man en vrouw mochten om onbekende redenen niet naast elkaar zitten in het gerechtshof. Volgens aanwezige journalisten zochten de twee geen oogcontact, waaruit met een slag om de arm door de Britse tabloid Mirror wordt afgeleid dat Barass mogelijk doodsbang is voor Machin. “Mogelijk stond ze onder invloed van hem en handelde wellicht in zijn opdracht of onder dwang.”

Moord lijkt op chips eten, je kan niet stoppen na eentje Sarah Barrass

Levenslang

De rechter, die midden november zijn strafeis zal uitspreken, zei gisteren met harde en strenge stem dat de dubbele moord ‘een ongekende en niet eerder vertoonde gruweldaad’ is. “En jullie zijn ook nog schuldig aan vier pogingen tot moord”, aldus rechter Jeremy Richardson. “Waarschijnlijk worden het levenslange gevangenisstraffen.”

In de rechtszaal werden geen details prijsgegeven over de twee brute moorden. Alleen dat Tristan en Blake op de ochtend van 24 mei dood werden aangetroffen in het ouderlijk huis in Sheffield. Volgens de lijkschouwer stierf Tristan als eerste, twaalf minuten later stierf zijn broertje Blake. De kinderen die het gezinsdrama overleefden zijn jonger dan dertien jaar.

Een kist, twee lichamen

De twee broers zijn vorige maand in één kist begraven opdat ze voor altijd samen kunnen zijn. De uitvaart werd door honderden belangstellenden bijgewoond. Op verzoek van de nabestaanden van Tristan en Blake waren er ruim driehonderd motorrijders uit Sheffield en omgeving aanwezig. De twee jongens waren gek op motoren en snelle racewagens. De resterende vier kinderen van Sarah Barrass zijn toegewezen aan een voogd. Of er nog een vader is het spel is, is onduidelijk. Wel is zeker dat de kinderen worden begeleid door psychologen om het verlies van hun broers te kunnen verwerken.



Volgens Britse tabloid Mirror is de kans groot dat de ‘horror- of monstermoeder’ haar kroost nooit meer zal zien.