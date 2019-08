Britse moeder van drie kinderen in brand gestoken terwijl ze sliep Tom Tates

15 augustus 2019

14u34

Bron: AD.nl 9 Een 44-jarige Britse vrouw is op gruwelijke wijze om het leven gekomen op het Caribische eiland Barbados. Natalie Crichlow werd, terwijl ze in de stad Christ Church lag te slapen in het huis van haar gehandicapte broer, overgoten met een brandbare vloeistof die vervolgens werd aangestoken. De moeder van drie kinderen stierf later in het ziekenhuis aan ernstige brandwonden die driekwart van haar lichaam bedekten.

Volgens The Guardian, die nabestaanden van de vrouw uit Londen sprak, heeft een onbekende indringer ingebroken in het huis, waarna hij zou hebben geprobeerd Crichlow te wurgen. Waarom hij haar in de brand stak, wordt momenteel door de recherche op Barbados onderzocht. De politie denkt dat de inbreker haar als getuige uit de weg wilde ruimen.

De familie van de lesbische vrouw en haar kinderen van 10, 20 en 26 jaar zijn volledig in shock. Niet alleen vanwege de dood van de vrouw maar ook omdat het slachtoffer de afgelopen jaren twee keer genas van kanker en ook nog een paar keer werd getroffen door een hersenbloeding. “Voor iemand die zo veel heeft gevochten voor haar leven, is het onbegrijpelijk om op deze manier te moeten sterven”, aldus Ashley Best, een nicht van de vrouw. “Natalie, die op familiebezoek was op Barbados, vertelde altijd dat ze na al haar fysieke dieptepunten alles uit het leven wilde halen. Ze was een held, een echte vechter.”

De familie van de in Engeland geboren vrouw is op internet een inzamelingsactie begonnen om geld bijeen te krijgen voor het transport van het stoffelijk overschot naar Londen. Inmiddels is omgerekend al ruim 13.500 euro aan giften binnengekomen, terwijl 9.000 euro nodig was. Wanneer het lichaam naar de Britse hoofdstad komt, is nog niet duidelijk. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Engeland zegt het gezin op alle mogelijke manieren te ondersteunen en dagelijks contact te houden met de politie op Barbados.

De inbraak vond plaats op 28 juli. Natalie Crichlow stierf uiteindelijk op 8 augustus aan haar verwondingen. De nabestaanden zijn overigens bang dat de politie op het eiland, die regelmatig wordt beschuldigd van corruptie, de geruchtmakende zaak niet zal aanmerken als moord. De Royal Barbados Police Force heeft daar nog niet op gereageerd, maar wel verzekerd dat het onderzoek loopt en nog geen arrestaties zijn verricht.