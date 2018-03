Britse moeder razend omdat zoontje (6) fluohesje moet dragen op school “zodat leraren weten dat hij autistisch is” KVDS

Bron: The Sun, Daily Mirror 1 Een Britse moeder heeft op Facebook haar beklag gedaan over de school van haar kind. Volgens Joanne Logan (42) uit West Drayton bij Londen moet haar zoontje Charlie (6) in de pauzes een fluohesje dragen “zodat de leraren weten dat hij autistisch is”.

“Walgelijk” en “discriminatie” noemt de moeder van vijf kinderen de maatregel van de school. “Zijn klasleraar vertelde me over een fluohesje dat Charlie moest dragen, maar ik had pas door wat hij echt bedoelde toen mijn zoon vorige donderdag thuiskwam en zei dat hij het moest dragen tijden de pauzes. Zodat de leraren wisten waar hij was. Dat vond ik vreemd.”

Pijn

“Ik weet dat hij over de middag soms binnen moet blijven omdat hij er al van beschuldigd is dat hij andere kinderen pijn doet”, gaat ze verder. “Ik weet dat dat een probleem is en dat is iets wat ik samen met de school moet aanpakken. Maar de school lijkt te denken dat ze dat het beste doet door hem een fluohesje te laten dragen zodat iedereen weet dat hij een autistisch kind is. Zonder mijn medeweten. Hij is bij mijn weten trouwens het enige kindje dat zo een hesje moet dragen. Ik ben er echt van aangedaan. Ik kan niet geloven dat het zelfs maar toegelaten is. Ik heb Charlie gezegd dat hij het hesje niet meer hoeft aan te doen, wat ze ook zeggen.” (lees hieronder verder)

De directeur van de Cherry Lane Primary School – Steve Whitehouse – belegde meteen een meeting met de vrouw en daarop werd beslist dat Charlie het hesje effectief niet meer hoeft te dragen. In een verklaring zei de school wel dat Joanne Logan wel degelijk op de hoogte was van de maatregel.

Veiligheid

“We bekijken elk geval afzonderlijk als het om de veiligheid van onze leerlingen gaat”, klinkt het. “We proberen kwetsbare kinderen ook altijd extra te ondersteunen. Fluohesjes worden om verscheidene redenen gebruikt op onze speelplaats. De ouders worden altijd geconsulteerd op voorhand. Als een ouder van gedacht verandert, passen wij ons altijd aan.”