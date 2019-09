Britse moeder na ruzie met dochter verscheurd door eigen honden Redactie

25 september 2019

18u03

Bron: AD.nl 1 In het noordwesten van Engeland is een 44-jarige vrouw doodgebeten door haar twee honden. De viervoeters vielen de vrouw in haar woning in Widnes aan, meldt de lokale politie. Volgens een buurvrouw was het slachtoffer moeder van drie meisjes, onder wie een tweeling.

Buren van Elayne Stanley meldden dat ze geschreeuw hoorden vanuit de rijwoning. “Haal handdoeken!”, werd er geroepen. De politie vond het slachtoffer ernstig gewond. Een buurman zou tevergeefs hebben geprobeerd de twee honden af te weren met gereedschap en stenen.



Hulpdiensten konden de vrouw niet meer redden; ze overleed ter plaatse. De twee dieren waren eigendom van het slachtoffer, schrijft The Mirror. Elayne zette regelmatig foto's van haar viervoeters, Billy en DJ genaamd, op Facebook.



Doodgeschoten

Volgens de politie is een van de honden, naar verluidt DJ, doodgeschoten en de andere verdoofd en naar een kennel gebracht. De buurvrouw vertelt dat de aanval door de honden vooraf werd gegaan door een ruzie tussen Elayne en een van haar dochters.



De buurt is erg geschrokken door de fatale aanval op de vrouw. Dat de honden agressief waren was niet bekend. “Ze lieten hun kinderen de honden als kussen gebruiken”, klinkt het. “Het is zo triest. Elayne was maar klein en mager. Ze had geen schijn van kans.”