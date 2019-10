Britse moeder heeft nog maar twee weken te leven, dus organiseert echtgenoot nu al kerstfeest Stephen Robinson: “Kinderen huilen elke dag en dat breekt m’n hart” HAA

Bron: Liverpool Echo, The Mirror 0 Helen Robinson (46) versloeg vorig jaar borstkanker, maar onlangs sloeg het noodlot een tweede keer toe. De ziekte is teruggekeerd en bovendien uitgezaaid naar haar longen. Volgens de artsen heeft de Britse moeder van zeven kinderen nog maar twee weken te leven. Haar echtgenoot trekt daarom alle registers open om zijn gezin déze maand nog een magisch kerstfeest te bezorgen.

De 46-jarige moeder verblijft sinds vorige week in een ziekenhuis in het Engelse Wirral, waar ze palliatieve zorgen krijgt. “Haar toestand gaat snel achteruit”, vertelt Helens man Stephen aan de lokale krant Liverpool Echo. “Ze is erg moe en voelt zich zeer slecht. Het is gewoonweg hartverscheurend. Helen en ik gingen naar dezelfde school en zijn al meer dan dertig jaar getrouwd. Ze heeft onze kinderen zo goed opgevoed. Helen is zo’n persoon die alles zou doen voor iemand anders.”

En nu is de moeder afhankelijk van de hulp van anderen. “Ze kan amper nog stappen en voelt zich vaak misselijk.”

Volgens de dokters heeft Helen nog maar twee weken te leven, meldt Liverpool Echo. Omdat ze Kerstmis niet meer zal halen, wil haar echtgenoot zeer binnenkort in het ziekenhuis een vervroegd kerstfeest organiseren. Stephen is daarvoor een online geldinzamelingsactie gestart.

Met de centen wil de de man de begrafenis van zijn vrouw deels financieren. De details van haar eigen uitvaart heeft Helen zelf al op papier gezet. Maar belangrijker nog: Stephen wil in oktober nog een laatste keer een kerstfeest organiseren voor zijn hele gezin. Vier van de zeven kinderen zijn reeds volwassen, maar “Ellie (13), Sophie, (10) en Jessica (8) zijn nog zo jong”, aldus Stephen. “Ik probeer geld in te zamelen zodat de kinderen een laatste keer met hun moeder Kerstmis kunnen vieren. Ik wil ze graag nog eens zien lachen op die speciale dag, want nu huilen ze elke dag, en dat breekt m’n hart.”

Stephen had gehoopt om via GoFundMe ongeveer 2.900 pond (ruim 3.320 euro) binnen te halen, maar sinds vandaag staat de steller al op meer dan 3.500 pond (ruim 4.000 euro). “Toen ik het bedrag zag, kon ik alleen maar huilen, omdat het onze situatie zo echt maakt”, reageert de vader in de lokale krant. Hij bedankt voorts iedereen die geld heeft gedoneerd, of het gezin steunbetuigingen heeft gestuurd.