Britse moeder boos nadat ze in bioscoop amper iets ziet van Frozen II: “Ik zag alleen hoofd en haar van vrouw voor me” KVDS

06 januari 2020

13u33 0 Een Britse moeder heeft op Facebook haar beklag gedaan over een bezoekje aan een cinema in Sheffield. Ze ging samen met haar kinderen naar Frozen II kijken, maar kon amper iets zien van de film door toedoen van de vrouw die voor haar zat. Die had haar haren in een hoge knot op haar hoofd gebonden en belemmerde zo het zicht.

Ellie Hensby (28) trok op 2 januari naar bioscoop Vue met haar twee kinderen, maar dat ging niet helemaal zoals ze gehoopt had. “Ik had het plezier om gisteren het hoofd en het haar te zien van deze vrouw, terwijl mijn kinderen naar Frozen II keken”, klinkt het op Facebook. “Er moeten toch regels zijn over de manier waarop mensen hun haar dragen als ze naar de film gaan.”

Reus

Ze neemt ook de filmzaal zelf op de korrel. “Er moet een groter hoogteverschil zijn tussen de rijen”, zegt ze. “Iemand die een beetje kleiner is en een reus voor zich krijgt met een dubbel hoofd, heeft absoluut geen kans om ook maar iets te zien in jullie zalen.”





Haar bericht kon op niet veel genade rekenen op Facebook. “In plaats van je beklag te doen op Facebook, waar niemand er iets aan kan doen: is het ooit in je opgekomen om vriendelijk aan de vrouw te vragen om haar haren los te maken? Je kon ook gewoon elders gaan zitten.” (lees hieronder verder)

Volgens Hensby kreeg ze echter niet de kans om op een andere plek te gaan zitten, omdat de zaal helemaal vol was. Ze sprak de vrouw ook niet aan omdat die er gestresseerd uit zag door haar eigen kinderen en ze de stress niet nog groter wilde maken.