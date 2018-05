Britse moeder als eerste veroordeeld voor uithuwelijken van tienerdochter David van der Heeden

23 mei 2018

18u38

Bron: AD.nl 0 Een moeder die haar tienerdochter meelokte naar Pakistan om haar te laten trouwen met een oudere man heeft een gevangenisstraf gekregen van vierenhalf jaar. Ze is de eerste persoon die in Groot-Brittannië veroordeeld is wegens het uithuwelijken van een meisje.

Actievoerders zien dit besluit van de rechter als een serieuze waarschuwing aan het adres van families die van plan zijn hun dochters te dwingen tot een huwelijk. Ze moedigen meisjes aan voor zichzelf op te komen en aan de bel te trekken bij deze praktijken. Uithuwelijken is sinds 2014 verboden in het Verenigd Koninkrijk.

De jury van de rechtbank in Birmingham kreeg te horen dat het betreffende slachtoffer voor het eerst was meegenomen naar Pakistan toen ze dertien was en zich tegen haar zin moest verloven met iemand van 29. De man had seks met haar waardoor ze zwanger raakte. Terug in Groot-Brittannië onderging ze een abortus.



Op vakantie

Op haar zestiende ging ze opnieuw naar Pakistan, maar kreeg na aankomst te horen dat er een huwelijk was gearrangeerd. Toen ze weigerde dreigde haar moeder haar paspoort te verbranden. De islamitische trouwplechtigheid stond vlak na haar achttiende verjaardag gepland.

Het lukte de jonge vrouw, met hulp van de Britse overheid, terug te keren naar Groot-Brittannië. De moeder kreeg van de rechter te horen dat ze haar dochter "wreed voorgelogen" heeft en zich "laf" en "bedrieglijk" heeft gedragen.

Bang en alleen

"Ze was bang en alleen en werd tegen haar zin vastgehouden", aldus de rechter. "U moet geweten hebben hoe ze zich daaronder voelde, maar drukte het huwelijk door omwille van uw zelf."

De openbare aanklager in de zaak zei na afloop dat het slachtoffer zich schuldig voelt over de aangifte tegen haar moeder, maar er "trots" op is dat ze zelf naar de rechtbank is gekomen.

