Britse minister wil celstraffen van minder dan een half jaar schrappen ttr

12 januari 2019

14u15

Bron: anp 0 Gevangenisstraffen van minder dan een half jaar zouden in Engeland en Wales moeten worden geschrapt. Dat zei de Britse minister van Gevangeniszaken Rory Stewart tegen de krant ‘The Daily Telegraph’. Korte gevangenisstraffen duren “lang genoeg om je te schaden en zijn te kort om je te helen”, vindt de verantwoordelijke minister.

De bezettingsgraad in de gevangenissen in Engeland en Wales is verdubbeld sinds het begin van de jaren negentig. Vorig jaar telden de gevangenissen 80.000 delinquenten. Bijna twee derde van de gevangenen die binnen een jaar vrijkomen, gaat binnen twaalf maanden opnieuw in de fout.

“Als je iemand voor drie, vier weken vastzet, verliezen ze hun huis, hun baan, hun familie, hun reputatie”, aldus Stewart. “Ze ontmoeten een hoop interessante mensen, om het zacht uit te drukken, en dan schop je ze weer op straat.”