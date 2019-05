Britse minister voor relaties met parlement Andrea Leadsom neemt ontslag jv

22 mei 2019

21u08

Bron: afp, belga, dpa 1 Andrea Leadsom, de minister die bevoegd is voor de relaties met het Britse parlement, heeft aangekondigd dat zij ontslag neemt uit de conservatieve regering-May.

"Het is met heel veel spijt en met pijn aan mijn hart dat ik heb beslist ontslag te nemen uit de regering", zo twitterde ze, met toevoeging van haar ontslagbrief. Daarin zegt het politieke zwaargewicht “er niet meer in te geloven dat onze benadering het resultaat van het referendum (over de brexit, red.) zal kunnen bewerkstelligen”.

Geciteerd door Britse omroepen zegt Leadsom “niet te geloven” dat het Verenigd Koninkrijk “werkelijk soeverein zal blijven onder de nu voorliggende deal”. Leadsom, die uitgesproken voor een brexit is, zegt altijd te hebben volgehouden dat een tweede referendum “gevaarlijke verdeeldheid (zal uitlokken) en dat zij er niet achter kan staan “indien de regering zo een toegeving weloverwogen in de hand zou werken”.

Voorts gewaagt ze van een “complete ineenstorting van de collectieve verantwoordelijkheid” binnen de Conservatieve regering.

Ook legt Leadsom uit “zorgvuldig over de timing van haar beslissing te hebben nagedacht”, maar dat zij “morgen niet haar plicht als ‘Leader of the House of Commons’ kan nakomen, een wet aankondigen die nieuwe elementen bevat die ik fundamenteel verwerp”.

De openbare omroep BBC rekende voor dat Leadsom al de 36ste minister is die opstapt uit de regering-May.