Britse minister van Financiën: “Verenigd Koninkrijk staat voor lang uitstel van brexit” kv

03 april 2019

23u30

Bron: Reuters 0 Het Britse Lagerhuis zal moeten instemmen met een lang uitstel van de brexit en zich voorbereiden op de Europese parlementsverkiezingen in mei. Dat vertelde de Britse minister van Financiën Philip Hammond aan ITV. In het Britse Lagerhuis werd er ondertussen een amendement verworpen dat zou garanderen dat de brexit ten laatste op 22 mei gebeurt.

“Hammond heeft me net verteld dat het uitstel van de brexit onvermijdelijk lang zal zijn, dat het Verenigd Koninkrijk zich moet voorbereiden op deelname aan de Europese verkiezingen en het kabinet hoopt dat het Verenigd Koninkrijk vroeger zal mogen vertrekken als het brexitakkoord in de loop van de volgende maanden wordt goedgekeurd”, bericht journalist Robert Peston.

Ook de Britse krant The Sun schrijft dat een lid van het kabinet meedeelt dat May volgende week bij de EU negen maanden uitstel van de brexit zal aanvragen.



In het Britse parlement werd vanavond al een amendement afgekeurd dat moest garanderen dat de brexit uiterlijk plaatsvindt op 22 mei. Slechts 123 parlementsleden stemden voor, 488 stemden tegen.