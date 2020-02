Britse minister van Financiën Sajid Javid stapt op uit protest herschikking regering door Johnson “Wilde geen marionet zijn” LH TT

13 februari 2020

14u05

Bron: Belga 0 De Britse minister van Financiën Sajid Javid is opgestapt, volgens media omdat hij weigerde naaste medewerkers de laan uit te sturen in opdracht van premier Boris Johnson. Volgens The Daily Mail is Javid woedend uitgevallen tegen een medewerker van de premier, Dominic Cummings, en heeft hij gezegd dat hij niet enkel in naam minister wil zijn.

Premier Boris Johnson herschikt dezer dagen zijn regering en kondigde vanmiddag een grondige ontslagronde aan. Onder hen ook Andrea Leadsom, een tegenstandster van Johnson in de strijd om het leiderschap van de Conservatieve partij. Ook minister van Justitie Geoffrey Cox, minister van Milieu Theresa Villiers, minister voor Noord-Ierland Julian Smith en huisvestingsminister Esther McVey kregen het nieuws dat ze moeten opstappen.

Na zijn duidelijke overwinning bij de verkiezingen van eind vorig jaar wil Johnson nieuw bloed onder zijn topministers. Het vertrek van Javid komt echter als een verrassing, een maand voor de begroting voorgesteld moet worden. Javid zou geweigerd hebben adviseurs te ontslaan, ondanks een vraag van Johnson om dat te doen. Dat melden bronnen aan de BBC. Javid is pas minister van Financiën sinds juli vorig jaar. Hij nam toen over van Philip Hammond, die ontslag nam toen Johnson premier werd. Daarvoor was Javid ruim een jaar lang minister van Binnenlandse Zaken. Hij zal vervangen worden door Rishi Sunak, de nummer twee van het departement.

Vermoedelijk blijven Dominic Raab (Buitenlandse Zaken) en Priti Patel (Binnenlandse Zaken) wel op post. Wie binnenkort de openstaande ministerposten gaat vullen, is nog onduidelijk. Als mogelijke kandidaten worden onder anderen Oliver Dowden, Kwasi Kwarteng, Victoria Atkins, en Lucy Frazer genoemd. Vermoedelijk wordt later vandaag meer bekend over het nieuwe kabinet van Johnson.