Britse minister van Financiën optimistisch over gesprekken met oppositie FVI

06 april 2019

12u20

Bron: Belga 0 De Britse minister van Financiën Philip Hammond toont zich hoopvol over de gesprekken met oppositiepartij Labour over de brexitimpasse. Het overleg zal worden voortgezet, zei hij zaterdag bij een bijeenkomst van de Europese ministers van Financiën in het Roemeense Boekarest. "Ik ben optimistisch dat we een soort van overeenkomst kunnen bereiken”. Volgens hem is er voor de regering niets onbespreekbaar.

Dinsdag reikte de Britse premier Theresa May de hand naar Labour, in de hoop dat onderhandelingen met de oppositiepartij alsnog tot een doorbraak zouden kunnen leiden in het brexitdossier. Het Britse parlement heeft het akkoord van May om het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie te regelen, al drie keer afgewezen. Hoewel Hammond zaterdag "optimistisch" zegt te zijn over de onderhandelingen, sprak Labour vrijdag in een mededeling nog over "ontgoochelende" gesprekken.

Het Britse vertrek uit de EU is momenteel voorzien op 12 april. May heeft Europees president Donald Tusk deze week opnieuw gevraagd om een uitstel van de brexit tot 30 juni. Tusk zou daarentegen pleiten voor een verlenging tot twaalf maanden, een zogenaamde "flextension". Frankrijk ziet echter geen heil in het voorstel van de Europese president en heeft volgens de Britse krant The Guardian - die zich baseert op een nota van de Europese top - de steun van België en Spanje. Het besluit zal worden genomen tijdens de speciale EU-top, woensdag in Brussel.