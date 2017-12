Britse minister van Financiën onder vuur na misplaatste opmerking over gehandicapten TMA

Bron: Belga 1 AFP De Britse minister van Financiën, Philip Hammond, is onder een spervuur van kritiek komen te liggen na een wel serieuze valse noot in zijn commentaar woensdag over de slabakkende Britse economie. Een van de mogelijke oorzaken van die economische tegenspoed is, aldus de Chancellor of the Exchequer, een te groot aanbod aan gehandicapten onder de werkende bevolking. Die uitspraak kwam Hammond te staan op het verwijt van "walgelijk zondebokgedrag."

Hammond toetste de valse noot in zijn antwoord op de vraag, hoe de lage productiecijfers in het Verenigd Koninkrijk te verklaren. Dat komt dus onder andere door een teveel aan andersvaliden op de werkvloer, aldus Hammond, die zich anderzijds de borst natmaakte over hoe "trots" de Britten wel mogen zijn over de hoge tewerkstellingsgraad van die groep. Van de zeven miljoen andersvalide Britten in de actieve bevolking heeft slechts 47,6 procent een job, terwijl dat percentage bij de validen op 79,2% ligt.



Anna Bird van de liefdadigheidsgroep voor fysiek minderbedeelden Scope eiste dat Hammond zijn "totaal onaanvaardbare en beledigende" uitlatingen inslikt. Hammonds uitspraak was uiteraard ook koren op de molen voor de parlementariërs van het oppositionele Labour. De Labour-schaduwminister voor invaliden, Marsha de Cordova -zelf invalide, tweette: "Ik ben geschokt dat Philip Hammond probeert mij en andere invalide mensen de schuld te geven voor het mislukte economische beleid van de Tories".

Shocking that Philip Hammond is trying to blame disabled people for low productivity! Disabled people contribute enormously and disability employment gap has barely changed since productivity started to stall. Disgusting scapegoating! https://t.co/1BpOF4i0nf Marsha de Cordova MP(@ Marshadecordova) link